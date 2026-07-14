Business
TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞു
രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് വന് ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,090 രൂപയായി. ഒരു പവന്റെ വില 80 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 1,04,720 രൂപയുമായി(Today’s Gold Rate). രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് വന് ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഒരുഘട്ടത്തില് സ്വര്ണവില ഔണ്സിന് 4,000 ഡോളറിനും താഴേക്ക് പോയി. എന്നാല് പിന്നീട് തിരികെ കയറിയ സ്വര്ണം ഇപ്പോള് 4,028 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ സ്വര്ണത്തിന് 330 ഡോളറിന്റെ കുറവുണ്ടായി.
ആഗോള വിപണിയില് എണ്ണവിലയില് വീണ്ടും വര്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നാലാഴ്ചക്കിടയിലെ ഉയര്ന്ന നിരക്കിലാണ് എണ്ണവില.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണി കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക. എടുത്തുചാടി സ്വർണ്ണപ്പണയത്തിന് മുതിരുന്നത് ഭാവിയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാൻ മറ്റ് വഴികൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അവസാന മാർഗ്ഗമായി gold loan പോലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇന്നത്തെ വിപണിയിലെ gold price today ചലനങ്ങളും gold price analysis റിപ്പോർട്ടുകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മികച്ച പലിശ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് മാത്രം loan against gold പദ്ധതികൾക്കായി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും today gold rate മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിലവിലെ gold rate സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് gold loan apply ചെയ്യുക.
Content Highlights:
Gold price today in Kerala experienced a decline as the rate for one sovereign of gold dropped to 1,04,720 rupees. The international gold market witnessed a significant downward trend recently with prices trading around 4,028 dollars per ounce. Meanwhile global crude oil prices surged by two percent reaching their highest level in four weeks.