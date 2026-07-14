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യു എസ്-ഇറാന് സംഘര്ഷത്തില് ചെലവ് വര്ധിച്ചു; 10.5 ബില്യണ് രൂപയുടെ നിക്ഷേപം തേടി ആകാശ എയര്
ഇക്വിറ്റി വഴി ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകരെയും രണ്ട് പുതിയ നിക്ഷേപകരെയും എയര്ലൈന് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുംബൈ/ജിദ്ദ | ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എയര്ലൈനായ ആകാശ എയര്, ഇറാന്-യു എസ് സംഘര്ഷം മൂലമുണ്ടായ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാന് ഇക്വിറ്റി, കടം എന്നിവയിലൂടെ 10.5 ബില്യണ് രൂപ (110 മില്യണ് ഡോളര്) സമാഹരിക്കാന് പദ്ധതിയിടുന്നു.
ഇക്വിറ്റി വഴി ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകരെയും രണ്ട് പുതിയ നിക്ഷേപകരെയും എയര്ലൈന് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘര്ഷം ബാധിച്ച വിമാനക്കമ്പനികള്ക്കുള്ള ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലൈനിന് കീഴില് കുറഞ്ഞത് 2.5 ബില്യണ് രൂപയുടെ കടത്തിനായി സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബേങ്കുകളുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
2022 ആഗസ്റ്റില് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച എസ് എന് വി ഏവിയേഷന് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അകാസ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂണില് നിക്ഷേപകരില് നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു, ഇറാനും യു എസും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് വിമാന സര്വീസുകളില് തടസ്സങ്ങളുണ്ടായതും ജെറ്റ് ഇന്ധന വിലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടവും കാരണമായിരുന്നു ഇത്. ബജറ്റ് കാരിയര് സ്പൈസ് ജെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സര്ക്കാരിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി 500 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ബേങ്കുകളുമായി പ്രത്യേകം ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപോര്ട്ട് ചെയ്തു.
അകാസ തങ്ങളുടെ ഫണ്ട് റേസിംഗ് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാരിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലൈനിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും തങ്ങളുടെ വളര്ച്ചാ പദ്ധതികളെ കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും കമ്പനി വൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു. 40 ബോയിങ് 737 മാക്സ് വിമാന സര്വീസ് നടത്തുന്ന അകാസ, മാര്ച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച വര്ഷത്തില് അതിന്റെ പ്രവര്ത്തന വരുമാനം 37 ശതമാനം വര്ധിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര സര്വീസുകള്ക്ക് പുറമെ മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ അഞ്ച് പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവില് ആകാശ എയര് സര്വീസ് നടത്തുന്നത്.
Content Highlights:
Akasa Air is seeking to raise 10.5 billion rupees through equity and debt to manage rising operational expenses. The ongoing conflict between the US and Iran has caused widespread flight disruptions and a steep surge in jet fuel prices. The young airline is currently in discussions with existing and new global investors to secure the funding.