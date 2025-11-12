Kerala
യന്ത്രത്തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് ലോറി കുടുങ്ങി; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് ഇന്നും ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം
കോഴിക്കോട് | ലോറി കുടുങ്ങിയതിനെ തുടര്ന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. ചുരം ആറാം വളവിലാണ് യന്ത്രതകരാറിനെ തുടര്ന്ന് ലോറി കുടുങ്ങിയത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം
്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ആറ്, ഏഴ് വളവുകളില് ലോറികള് കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കിടെ മൂന്നാംതവണയാണ് ലോറി കുടുങ്ങി ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാകുന്നത്
്നിലവില് ലോറി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുരം സംരക്ഷണ സമിതി അംഗങ്ങളും ഹൈവേ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ വാഹനങ്ങള് കടത്തിവിടാനുളള ശ്രമം നടന്നു വരികയാണ്
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ബോധരഹിതനായി; ബോളിവുഡ് നടന് ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
Kerala
തൃശൂരില് സ്കൂളില് കയറി അധ്യാപകനെ മര്ദ്ദിച്ച കേസ്; രക്ഷിതാവ് അറസ്റ്റില്
Kerala
ഫ്രഷ് കട്ട്: കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് മുന് പ്രസിഡന്റ് നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക്
National
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്കും; ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡല്ഹി സര്ക്കാര്
Kerala
യന്ത്രത്തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് ലോറി കുടുങ്ങി; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് ഇന്നും ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
Kerala
പ്രണയം നടിച്ച് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി വില്പ്പന നടത്തി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
Kerala