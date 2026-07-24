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ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഉച്ചവരെ പിരിഞ്ഞു
ഇരുസഭകളും ആരംഭിച്ച ഉടന് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
ന്യൂഡല്ഹി| കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഉച്ചവരെ പിരിഞ്ഞു. നേരത്തെ ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ ഇന്ഡ്യ മുന്നണി എംപിമാര് പാര്ലമെന്റ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരുസഭകളും ആരംഭിച്ച ഉടന് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കര്ത്താവും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക് 26 ദിവസമായി നടത്തിവന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയില് വെച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദയുടെയും ജിതേന്ദ്ര സിങിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടുമായിരുന്നു സമരം.
നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ, പ്രക്ഷോഭകര്ക്കെതിരെ കേസുകളൊന്നും രജിസ്റ്റര് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് എഴുതി നല്കിയതായി സോനം വാങ്ചുക് വ്യക്തമാക്കി. സോനം ഔദ്യോഗിക എക്സ് (X) ഹാന്ഡിലിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
Content Highlights:
Parliament was adjourned following Opposition protests demanding Union Education Minister Dharmendra Pradhan’s resignation over NEET irregularities. Meanwhile, activist Sonam Wangchuk ended his 26-day hunger strike at Medanta Hospital in Gurugram in the presence of Union Ministers.