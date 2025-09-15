Kerala
കെപിസിസി നേതൃയോഗം ഇന്ന്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് വിഷയം ചര്ച്ചയായേക്കും
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് വിഷയത്തില് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് കടുത്ത ഭിന്നത നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് വിഷയത്തില് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് കടുത്ത ഭിന്നത നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. പ്രധാന വിഷയങ്ങളില് ചര്ച്ചകളില്ലാത്തതിലും ചുമതലകള് നല്കാത്തതിലും ഒരു വിഭാഗം കെപിസിസി ഭാരവാഹികള്ക്കിടയില് അമര്ഷം പുകയുന്നുണ്ട്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പുനസംഘടന നടപടികളിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കുന്നതിലും എതിര്പ്പുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യയും ഭാരവാഹികള് ഉന്നയിക്കും.
ഫണ്ട് പിരിവിനായുള്ള ഗൃഹസന്ദര്ശനം, പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്ക്കു മുന്നിലെ സമരം എന്നിവയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിക്കും. ഫണ്ട് പിരിവ് നടത്താത്ത നേതാക്കളുടെ പേരു വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമഗ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും യോഗം ചര്ച്ച ചെയ്യും