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Kerala

ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതല്‍; 1095 കോടി അനുവദിച്ചു

വിവിധ ക്ഷേമ നിധി ബോര്‍ഡുകളിലെ പെന്‍ഷനും നാളെ മുതല്‍ നല്‍കും.

Published

Jul 23, 2026 4:22 pm |

Last Updated

Jul 23, 2026 4:22 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.ഇതിനായി 1095 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.ആകെ 51.7ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് 2000 രൂപ വീതം പെന്‍ഷന്‍ കിട്ടുക.

ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് മുമ്പ് വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും.വിവിധ ക്ഷേമ നിധി ബോര്‍ഡുകളിലെ പെന്‍ഷനും നാളെ മുതല്‍ നല്‍കും. കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, ഭിന്നശേഷി പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവ കൈപ്പറ്റുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്‌

Content Highlights: The Kerala government has sanctioned 1095 crore rupees for monthly welfare pension distribution starting tomorrow. Over 51.7 lakh beneficiaries will receive their financial assistance. Chief Minister announced that the complete distribution process will be completed before August 3.

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ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതല്‍; 1095 കോടി അനുവദിച്ചു

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