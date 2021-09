കശ്മീരില്‍ പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞത് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റോ മുസ്ലിമോ?

തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാള്‍ തടയുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ വെച്ച് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് പശുകശാപ്പ് തടഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രചാരണം. ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥയറിയാം:

അവകാശവാദം: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറില്‍ വെച്ച് പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ ബലി പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷവേളയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഈ പണ്ഡിറ്റ് ഒറ്റക്കാണ് പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യപ്പെടാം. (സംഘ്പരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമ പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന്).

One Kashmiri Pandit stands strong against Muslim butchers & stops Cow Slaughter in Kashmir. All Hindus must support this unidentified Pandit by sharing the video, hats off to this one man to fight for his belief. That’s the changed face of Kashmir thanks to Modi Ji & Amit Ji🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/khcGjlBjRy

— Eagle Eye (@SortedEagle) September 15, 2021