National
കര്ണാടക മാലൂരു മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി; കോണ്ഗ്രസ്സിന് തിരിച്ചടി
കോണ്ഗ്രസ്സിലെ കെ വൈ നഞ്ചേഗൗഡയുടെ വിജയമാണ് അസാധുവാക്കിയത്. മണ്ഡലത്തില് റീകൗണ്ടിംഗ് നടത്താന് നിര്ദേശം. 30 ദിവസത്തിനകം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കണം.
ബെംഗളൂരു | കര്ണാടകയില് കോണ്ഗ്രസ്സിന് തിരിച്ചടി. മാലൂരു മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കര്ണാടക ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി.
കോണ്ഗ്രസ്സിലെ കെ വൈ നഞ്ചേഗൗഡയുടെ വിജയമാണ് അസാധുവാക്കിയത്. മണ്ഡലത്തില് റീകൗണ്ടിംഗ് നടത്താന് കോടതി നിര്ദേശം നല്കി. 30 ദിവസത്തിനകം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കണം.
വോട്ടെണ്ണലില് തിരിമറി നടന്നു എന്ന ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പീച്ചി പോലീസ് മര്ദനം: എസ് എച്ച് ഒ. പി എം രതീഷിന് സസ്പെന്ഷന്
Kerala
മുന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്നും വെട്ടിമാറ്റിയ സംഭവം; നടപടി റദ്ദ് ചെയ്ത് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്
National
കര്ണാടക മാലൂരു മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി; കോണ്ഗ്രസ്സിന് തിരിച്ചടി
Kerala
ഗസ്സായിലെ കുട്ടികള്ക്കും ഫലസ്തീനുമൊപ്പം; ലീലാവതി ടീച്ചര്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യവുമായി മന്ത്രി പി രാജീവ്
Kerala
ലീലാവതി ടീച്ചറുടേത് മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ ഹൃദയത്തില് നിന്ന് വന്ന വാക്കുകള്; സൈബര് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടി
Kerala
'കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് ഒരുപോലെ, എതിര്ക്കുന്നവര് എതിര്ക്കട്ടെ'; സൈബര് ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് പ്രൊഫ. എം ലീലാവതി
Kerala