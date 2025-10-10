National
കർണാടകയിൽ സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ 12 ദിവസം ആർത്തവാവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ബെംഗളൂരു | സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ 12 ദിവസം ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ ആർത്തവാവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആർത്തവാവധി അനുവദിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കർണാടക മാറി. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറികൾ, ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ, ഐ ടി. സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെയും വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി മുതൽ മാസം ഒരു ദിവസം ആർത്തവാവധിക്ക് അർഹതയുണ്ടാകും.
വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് മാസികാവധി അനുവദിക്കാനുള്ള നിയമത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കർണാടക മന്ത്രി സന്തോഷ് ലാഡ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ പുതിയ നിയമമാണിത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവ ചക്രം അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷത്തിൽ 12 അവധികൾ വരെ എടുക്കാം. ഒരു മാസം ഒരു ദിവസം എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണയായോ അവർക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കർണാടകയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും, വനിതാ ക്ഷേമത്തിനായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പുരോഗമന സർക്കാരിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് ഈ നിയമമെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രി കൂടിയായ ലാഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാനും, പിന്തുണ നൽകുന്ന തൊഴിലിടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ബിഹാർ 1992 മുതൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ട് ദിവസം ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ ആർത്തവാവധി നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ, സർക്കാർ ഐ ടി ഐകളിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ട് ദിവസത്തെ മാസികാവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഡിഷയിൽ സർക്കാർ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു ദിവസം ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധി ലഭ്യമാണ്.
