National
യു എസില് വീടിന് തീപ്പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ് ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ഥിനി മരിച്ചു
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന സഹജക്ക് രക്ഷപെടാന് സാധിച്ചില്ല
വാഷിംഗ്ടണ് | ഡിസി അമേരിക്കയില് വീടിന് തീപ്പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ് ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ഥിനി മരിച്ചു. തെലുങ്കാനയിലെ ജങ്കാവ് ജില്ലയില് നിന്നുള്ള സഹജ റെഡ്ഡി ഉദുമല(24) ആണ് മരിച്ചത്.
ന്യൂയോര്ക്കിലെ അല്ബാനിയയിലെ ഇവര് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിലാണ് ആദ്യം തീപിടിച്ചത്. തുടര്ന്ന് സഹജയുടെ മുറിയിലേക്കും തീ പടരുകയായിരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന സഹജക്ക് രക്ഷപെടാന് സാധിച്ചില്ല.
