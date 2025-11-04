Kerala
പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്
അപകടത്തിൽ എസ് ഐ നൗഷാദ്,പോലീസുകാരായ സെബിൻ, എബിൻ എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.
കോട്ടയം|പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ പട്രോളിംങ്ങ് വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4.30ഓടെ
മുണ്ടാങ്കൽ ഭാഗത്ത് വെച്ചണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ
എസ് ഐ നൗഷാദ്,പോലീസുകാരായ സെബിൻ, എബിൻ എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.
സെബിന്റെ കാലിന് ഒടിവും മുഖത്ത് പരുക്കുകളും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് .മറ്റുള്ളവരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. മൂവരെയും പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മൂന്നാറില് മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ വിനോദസഞ്ചാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; രണ്ട് ടാക്സി ഡ്രൈവര്മാര് അറസ്റ്റില്
sexual assault
കോയമ്പത്തൂരില് വിദ്യാര്ഥിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്
Kerala
പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്
സ്മരണ / കെ കെ അഹ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാര് കട്ടിപ്പാറ
ഒപ്പം നടന്ന ആത്മമിത്രം
editorial
മുങ്ങി മരണങ്ങളില് അനാസ്ഥ
sabarimala gold case
കട്ടിലപ്പാളികളില് സ്വര്ണ്ണം പൊതിഞ്ഞത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്കറിയാമായിരുന്നു; എസ്ഐടി
Kerala