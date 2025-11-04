Connect with us

Kerala

പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ  വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്

അപകടത്തിൽ എസ് ഐ നൗഷാദ്,പോലീസുകാരായ സെബിൻ, എബിൻ എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

Published

Nov 04, 2025 10:01 am |

Last Updated

Nov 04, 2025 10:01 am

കോട്ടയം|പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ പട്രോളിംങ്ങ് വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4.30ഓടെ
മുണ്ടാങ്കൽ ഭാഗത്ത് വെച്ചണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ
എസ് ഐ നൗഷാദ്,പോലീസുകാരായ സെബിൻ, എബിൻ എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

സെബിന്റെ കാലിന് ഒടിവും മുഖത്ത് പരുക്കുകളും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് .മറ്റുള്ളവരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. മൂവരെയും പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂന്നാറില്‍ മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ വിനോദസഞ്ചാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; രണ്ട് ടാക്സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ അറസ്റ്റില്‍

sexual assault

കോയമ്പത്തൂരില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പാലായിൽ ഹൈവേ പോലീസിന്റെ  വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്

സ്മരണ / കെ കെ അഹ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ കട്ടിപ്പാറ

ഒപ്പം നടന്ന ആത്മമിത്രം

editorial

മുങ്ങി മരണങ്ങളില്‍ അനാസ്ഥ

sabarimala gold case

കട്ടിലപ്പാളികളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം പൊതിഞ്ഞത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്കറിയാമായിരുന്നു; എസ്‌ഐടി

Kerala

കള്ളക്കടല്‍ ഭീതി; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും അതീവ ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം