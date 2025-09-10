Kerala
ഡോ. കെ എസ് അനില്കുമാറിന്റെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി; സസ്പെന്ഷനില് തീരുമാനമെടുക്കാന് സിന്ഡിക്കേറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി
.ഹരജി തള്ളിയതോടെ, ഡോ. കെ എസ് അനില്കുമാറിന്റെ സസ്പെന്ഷന് തുടരും.
കൊച്ചി | സസ്പെന്ഷനെതിരെ കേരള സര്വകലാശാല രജിസ്ട്രാര് ഡോ. കെ എസ് അനില്കുമാര് നല്കിയ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. വൈസ് ചാന്സലറുടെ സസ്പെന്ഷന് നിലനില്ക്കുമോയെന്ന് തീരുമാനിക്കാന് സിന്ഡിക്കേറ്റിനെ കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതിനായി വീണ്ടും സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം വിളിക്കാനും ജസ്റ്റിസ് ടി ആര് രവിയുടെ ബെഞ്ച് ഉത്തരവില് നിര്ദേശിച്ചു. സസ്പെന്ഷന് തുടരണോയെന്ന് സിന്ഡിക്കേറ്റിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വൈസ് ചാന്സലറുടെ സസ്പെന്ഷന് നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും, തന്റെ നിയമന അധികാരി സിന്ഡിക്കേറ്റ് ആണെന്നും അതിനാല് നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സിന്ഡിക്കേറ്റിന് മാത്രമാണെന്നും രജിസ്ട്രാര് കോടതിയില് വാദിച്ചിരുന്നു. രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതല നിര്വഹണം വിസി തടയുകയാണെന്നും അനില്കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.ഹരജി തള്ളിയതോടെ, ഡോ. കെ എസ് അനില്കുമാറിന്റെ സസ്പെന്ഷന് തുടരും. ഭാരതാംബ ചിത്ര വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രജിസ്ട്രാറായിരുന്ന ഡോ. കെ എസ് അനില്കുമാറിനെ വൈസ് ചാന്സലര് മോഹന് കുന്നുമ്മേല് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. എന്നാല് ഈ തീരുമാനം പിന്നീട് സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം ചേര്ന്ന് പിന്വലിച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാന് വിസി കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. മിനി കാപ്പനെ പകരം രജിസ്ട്രാര് ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് സസ്പെന്ഷനെതിരെ രജിസ്ട്രാര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.