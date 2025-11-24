Kerala
കനത്ത മഴ; നെയ്യാര് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയര്ത്തും
ഡാമിന്റെ നാലു ഷട്ടറുകളും രാവിലെ 10 മണിക്ക് 20 സെന്റിമീറ്റര് വീതം ഉയര്ത്തും
തിരുവനന്തപുരം| നെയ്യാര് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയര്ത്തും. കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് നെയ്യാര് ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഡാമിന്റെ നാലു ഷട്ടറുകളും രാവിലെ 10 മണിക്ക് 20 സെന്റിമീറ്റര് വീതം ഉയര്ത്തും. നിലവില് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് 160 സെന്റിമീറ്റര് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 സെന്റീമീറ്റര് കൂടി ഉയര്ത്തുന്നതോടെ ഷട്ടറുകള് ആകെ 240 സെന്റീമീറ്റര് ഉയരും.
ഡാമിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു. നെയ്യാര് ഡാമിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന മഴ തെക്കന് ജില്ലകളില് ഇന്നും ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
തിരുവനന്തപുരം മുതല് എറണാകുളം വരെ ഏഴ് ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളില് തിങ്കളാഴ്ച മഞ്ഞ അലര്ട്ട്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല് എന്നിവിടങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.