കനത്ത മഴ; പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
പാലക്കാട് | കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 19ന്) അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു. കനത്ത മഴയും കാറ്റും കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്തും ദുരന്തസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്കരുതല് നടപടിയുടെ ഭാഗമായുമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അങ്കണവാടികള്, നഴ്സറികള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ സ്കൂളുകള്, കിന്റര്ഗാര്ഡന്, മദ്രസകള്, സ്വകാര്യ ട്യൂഷന് സെന്ററുകള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്.കോളജുകള്, പ്രഫഷനല് കോളജുകള്, മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതു പരീക്ഷകള്, അഭിമുഖങ്ങള്, നവോദയ വിദ്യാലയം, റെസിഡന്ഷ്യല് രീതിയില് പഠനം നടത്തുന്ന മോഡല് റെസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള് എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.അതേസമയം, സ്കൂള് പരീക്ഷകള്ക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു. നഷ്ടപ്പെടുന്ന അധ്യയന ദിവസങ്ങള്ക്ക് പകരം പ്രവര്ത്തി ദിവസങ്ങള് ക്രമീകരിക്കാന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.