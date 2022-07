ഹിമാചലില്‍ കനത്ത മഴയും മിന്നല്‍ പ്രളയവും; ആറ് പേരെ കാണാതായി, വീടുകള്‍ ഒലിച്ചുപോയി

കുളു | ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ മഴയിലും മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിലും കനത്ത നാശം. മണികരന്‍ വാലിയില്‍ ഉണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ ആറ് പേരെ കാണാതായതായി ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. കോജ്‌വാലിയില്‍ നിരവധി വീടുകള്‍ ഒലിച്ചുപോയി. മലാന ഗ്രാമവും മണികരന്‍ വാലിയും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്

#WATCH | Himachal Pradesh: Flash flood hits Manikaran valley of Kullu district due to heavy rainfall, dozens of houses and camping sites damaged in Choj village: SP Kullu Gurdev Sharma pic.twitter.com/NQhq8o8JXC

— ANI (@ANI) July 6, 2022