Connect with us

National

നോയിഡയിലെ അഴുക്കു ചാലില്‍ തലയില്ലാത്ത നിലയില്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം

മരിച്ചയാളെ ഇതു വരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല

Published

Nov 07, 2025 8:58 am |

Last Updated

Nov 07, 2025 8:58 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | നോയിഡയിലെ അഴുക്കു ചാലില്‍ തലയില്ലാത്ത നിലയില്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹംകണ്ടെത്തി. സെക്ടര്‍ 108 ലെ അഴുക്കുചാലിലാണ് നഗ്നമായ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടത്തിയത്. അഴുക്കുചാലില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്ന മൃതദേഹത്തിനു കൈകളും ഇല്ലായിരുന്നു.

മരിച്ചയാളെ ഇതു വരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സ്ത്രീയെ മറ്റൊരിടത്ത് വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതാകാമെന്നുമാണു പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചതായി സെക്ടര്‍ 39 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ലോക്കല്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം അഴുക്കുചാലില്‍ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു.

സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വിഷയം അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപത്തുള്ള സി സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

റഷ്യയിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം അണക്കെട്ടിൽ കണ്ടെത്തി; ദുരൂഹത

Kerala

മുനമ്പത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലില്‍ പോയ ബോട്ട് തകരാറായി, കണ്ണൂരില്‍ എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

Business

ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ശമ്പള പാക്കേജിന് ടെസ്‌ല ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം

National

നോയിഡയിലെ അഴുക്കു ചാലില്‍ തലയില്ലാത്ത നിലയില്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം

Kerala

മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി

International

മോദിയെ 'വലിയ മനുഷ്യൻ' എന്ന് പുകഴ്ത്തി ട്രംപ്; അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് സൂചന

Kerala

കുതിരാനില്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ കാട്ടാന; തുരത്താനായി വനം വകുപ്പ് വയനാട്ടില്‍ നിന്ന് കുംകി ആനകളെ എത്തിച്ചു