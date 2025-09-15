Connect with us

Ongoing News

ഹസ്തദാന വിവാദം: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്താന്‍

മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച ആന്‍ഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെതിരെ ഐ സി സിക്ക് പരാതി നല്‍കി പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് (പി സി ബി).

Published

Sep 15, 2025 10:36 pm |

Last Updated

Sep 15, 2025 10:36 pm

ദുബൈ |ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുമായി ഹസ്തദാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതില്‍ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച ആന്‍ഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെതിരെ ഐ സി സിക്ക് പരാതി നല്‍കി പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് (പി സി ബി). പൈക്രോഫ്റ്റിനെ ടൂര്‍ണമെന്റ് പാനലില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുമെന്ന് പി സി ബി ചെയര്‍മാന്‍ മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്‌വി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസന്റേഷന്‍ ചടങ്ങ് പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഗ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.

ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പാക് നായകന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഗയും ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും തമ്മിലുള്ള ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. പൈക്രോഫ്റ്റാണ് ഹസ്തദാനത്തില്‍ നിന്ന് സല്‍മാനെ തടഞ്ഞതെന്നാണ് പി സി ബിയുടെ ആരോപണം.

ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്പിരിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ സി സിയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും എം സി സി നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച മാച്ച് റഫറിയെ അടിയന്തരമായി നീക്കണമെന്ന് പി സി ബി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി നഖ്‌വി എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മത്സരം ഇന്ത്യ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ച ശേഷം തനിക്കൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ശിവം ദുബെക്ക് മാത്രം കൈകൊടുത്ത് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് മൈതാനത്തു നിന്ന് പോയതും സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കി. പാക് താരങ്ങള്‍ക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ നായകന്റെ മടക്കം.

പാക് കോച്ച് മൈക് ഹെസോണും നിരാശ മറച്ചുവച്ചില്ല. ‘മത്സരം അവസാനിച്ച ശേഷമുള്ള ഹസ്തദാനത്തിന് ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാല്‍, എതിര്‍ ടീം അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് വേദനിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിലെ മോശം പ്രകടനം തന്നെ ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതും കൂടിയായപ്പോള്‍ അത് കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കി.’-ഹെസോണ്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇരകളായവര്‍ക്കും സൈനികര്‍ക്കും ഐക്യദാര്‍ഢ്യം നല്‍കുന്നതുമായാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് സംഭവവികാസങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചത്. ധീരത കാണിച്ച സായുധ സൈന്യത്തിന് വിജയം സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍ഷിപ്പിനും അപ്പുറത്താണ്. ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ധീര സൈനികര്‍ക്കും വിജയം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതായി പുരസ്‌കാര വിതരണ ചടങ്ങില്‍ താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Education

സമസ്ത: 13 മദ്റസകള്‍ക്ക് കൂടി അംഗീകാരം

Kerala

ആന്താലിമണ്ണില്‍ ഹണിട്രാപ്പ്; എഫ് ഐ ആറില്‍ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍

National

വഖ്ഫ്: സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല സ്റ്റേ പ്രതിപക്ഷ ആശങ്കകളില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍: കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പി

Ongoing News

ഹസ്തദാന വിവാദം: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്താന്‍

Kerala

സൈബര്‍ ആക്രമണം; എന്‍ എം വിജയന്റെ മകള്‍ പത്മജ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി

Kerala

വഖ്ഫ് ഭേദഗതി: ഭാഗിക സ്റ്റേ പ്രതീക്ഷാജനകമെന്ന് ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

Kerala

പോലീസ് അതിക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു; മുഖ്യമന്ത്രി