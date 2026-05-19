ഹജ്ജ് : പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില് എല് പി ജി സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് പൂര്ണ്ണ നിരോധനം
മിന | ഈ വര്ഷത്തെ ഹജ്ജ് വേളയില് ഹജ്ജ് കര്മ്മങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന മക്കയിലെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങള്, തീര്ഥാടകരുടെ താല്ക്കാലിക താമസകേന്ദ്രങ്ങള് , വിവിധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫീസുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് ദുല് ഹിജ്ജയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച മുതല് ദ്രവീകൃത ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിരോധനം സഊദി സിവില് ഡിഫന്സ് സേന സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തീപിടിത്തം ഉള്പ്പെടെയുള്ള അപകടസാധ്യതകള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായുള്ള മുന്കരുതല് നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് സിവില് ഡിഫന്സ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരില് നിന്ന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് പിടിച്ചെടുത്ത് കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും , സുരക്ഷാ അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നിയമലംഘകര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
മിനാ, മുസ്ദലിഫ, അറഫത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില് തീര്ത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി, പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്ക്കുള്ളിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങളിലും ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കുമെന്നും സിവില് ഡിഫന്സ് അറിയിച്ചു.