Connect with us

Kerala

ഗ്ലോബല്‍ നൂറാനി മീറ്റ് '25 പ്രിസം ശരീഅ സെമിനാറും മുബാഹസയും 15ന്

ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ലീസിങ്, കമ്മീഷന്‍, ഗുഡ്‌വില്‍, ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്, ഡിജിറ്റല്‍ മണി, കോപ്പി റൈറ്റ്, ഗ്രേഡിങ്ങ് ആന്റ് മണി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്, ഇ എം ഐ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും

Published

Sep 11, 2025 12:35 am |

Last Updated

Sep 11, 2025 12:35 am

കോഴിക്കോട് | ഗ്ലോബല്‍ നൂറാനി മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രിസം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ലേണിംഗ് ന്റെ കീഴില്‍ ഈ മാസം 15ന് പൂനൂരില്‍ ശരീഅ സെമിനാറും മുബാഹസയും സംഘടിപ്പിക്കും.

‘ഇടപാടുകളിലെ ഇസ്ലാമിക രീതികളും സാധ്യതകളും’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ മര്‍കസ് സീനിയര്‍ മുദര്‍രിസും സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവുമായ ചെറുശ്ശോല അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ സഖാഫി നേതൃത്വം നല്‍കും. ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ലീസിങ്, കമ്മീഷന്‍, ഗുഡ്‌വില്‍, ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്, ഡിജിറ്റല്‍ മണി, കോപ്പി റൈറ്റ്, ഗ്രേഡിങ്ങ് ആന്റ് മണി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്, ഇ എം ഐ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

മുഹ്യദ്ദീന്‍ സഖാഫി കാവനൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഹുസൈന്‍ ഫൈസി കൊടുവള്ളി, മുഹ്യദ്ദീന്‍ സഖാഫി തളീക്കര, അലി അഹ്സനി എടക്കര, അബൂസ്വാലിഹ് സഖാഫി സംബന്ധിക്കും. പ്രിസം ഫൗണ്ടേഷന്‍ ചെ യര്‍മാന്‍ ജാഫര്‍ നൂറാനി ബെംഗളൂരു അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പ്രിസം കണ്‍വീനര്‍ ആസഫ് നൂറാനി, പ്രിസം ഡയറക്‌റേറ്റ് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ചെയര്‍മാന്‍ ശിഹാബുദ്ദീന്‍ നൂറാനി കൊടക്, പ്രിസം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് കണ്‍വീനര്‍ ഹബീബ് നൂറാനി ബെംഗളൂരു എന്നിവര്‍ സംബന്ധിക്കും. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍:919048338225.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഗ്ലോബല്‍ നൂറാനി മീറ്റ് '25 പ്രിസം ശരീഅ സെമിനാറും മുബാഹസയും 15ന്

Business

ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ കൊണ്ടൊരു ഓണപ്പൂക്കളം; ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സില്‍ ഇടം നേടി 'കാര്‍ക്കളം'

National

ഖത്തറിനെതിരായ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണം;പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപലപിച്ചു

Kerala

17 കാരിയെ മലമുകളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

പോലീസിന്റെ സദ്‌പേരിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കിയ നടപടിയില്‍ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകും :റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍

Kerala

പിക്കപ്പ് വാന്‍ ബൈക്കില്‍ ഇടിച്ച് ബാങ്ക് മാനേജര്‍ മരിച്ചു

International

അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുമായി ഇറാൻ സഹകരണം പുനഃരാരംഭിച്ചു