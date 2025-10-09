Connect with us

National

ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതി: ട്രംപിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ഇന്ത്യ-യു എസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ സംബന്ധിച്ച് ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചതായും, വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി

Published

Oct 09, 2025 10:19 pm |

Last Updated

Oct 09, 2025 10:19 pm

ന്യൂഡൽഹി | പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യ-യു എസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ സംബന്ധിച്ച് ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചതായും, വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

“എന്റെ സുഹൃത്ത്, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചു. ചരിത്രപരമായ ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ കൈവരിച്ച നല്ല പുരോഗതിയും വിലയിരുത്തി. വരും ആഴ്ചകളിൽ അടുത്ത ബന്ധം തുടരാനും തീരുമാനിച്ചു” – പ്രധാനമന്ത്രി എകസ്സ് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തൽ, ബന്ദി കൈമാറ്റ കരാറിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒപ്പുവെച്ചതായി ഇന്ന് രാവിലെ ഇസ്റാഈൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 2023 ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങി രണ്ടുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്തുന്നതിനായി ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ച 20-പോയിൻ്റ് സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.

ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച ജറുസലേം സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈജിപ്തും ഗസ്സയും സന്ദർശിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

കരാർ പ്രകാരം, ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം ഗസ്സയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും, ബന്ദികൾക്ക് പകരമായി നൂറുകണക്കിന് പലസ്തീൻ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യും.

ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണത്തിനും ഗസ്സയുടെ ഭരണം യു എസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറുന്നതിനും ട്രംപിൻ്റെ പദ്ധതി നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

