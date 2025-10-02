International
ധനാനുമതി ബില് പാസായില്ല; അമേരിക്ക അടച്ചുപൂട്ടല് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വിവിധ മേഖലകള് സ്തംഭനാവസ്ഥയില്
1981 ന് ശേഷം പതിനാഞ്ചാമത്തെ അടച്ചു പൂട്ടലിനാണ് അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്
ന്യൂയോര്ക്ക് | സര്ക്കാര് ചെലവുകള്ക്കായുള്ള ധനാനുമതി ബില് പാസാകാതെ വന്നതിനു പിന്നാലെ അമേരിക്ക അടച്ചുപൂട്ടല് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വിവിധ മേഖലകള് സ്തംഭനാവസ്ഥയില്. സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് നിലയ്ക്കുന്നത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കും. 2018 ല് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് 35 ദിവസം അമേരിക്ക അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. 1981 ന് ശേഷം പതിനാഞ്ചാമത്തെ അടച്ചു പൂട്ടലിനാണ് അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തേക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന ബില് ഒക്ടോബര് ഒന്നിന് മുന്പ് യു എസ് കോണ്ഗ്രസ് പാസാക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിലെ രീതി. ഇത്തവണ ഭരണപക്ഷമായ റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കും പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്കും സെനറ്റില് സമവായത്തില് എത്താനായില്ല. ഇതോടെയാണ് രാജ്യം അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. അവസാന നിമിഷം പോലും സെനറ്റില് സമവായത്തിലെത്താന് കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് അവശ്യ സര്വീസുകള് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവര്ത്തനം സ്തംഭിച്ചത്.
അടച്ചുപൂട്ടല് പ്രാബല്യത്തിലായതോടെ സാധാരണക്കാരും സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരും ദുരിതത്തിലായി. ആരോഗ്യസേവനം, അതിര്ത്തി സുരക്ഷ, വ്യോമയാനം തുടങ്ങിയ അവശ്യസര്വീസ് ഒഴികെയുളള സര്ക്കാര് സേവനങ്ങളെല്ലാം തടസപ്പെട്ടു. ശമ്പളം കൊടുക്കാനും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്ക്കും വകുപ്പുകള്ക്ക് പണമില്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഏഴരലക്ഷം ജീവനക്കാര് ശമ്പള രഹിത നിര്ബന്ധിത അവധിയിലേക്കും പോയേക്കും.
അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ ദൈര്ഘ്യമനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാകുക. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരോട് അത്ര താത്പര്യമില്ലാത്ത ട്രംമ്പ് ജീവനക്കാരില് കുറച്ചു പേരെയെങ്കിലും പിരിച്ചുവിടാനുളള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. തൊഴില് കണക്കുകള് പുറത്തുവിടുന്നതും സര്ക്കാര് ഏജന്സികള് നിര്ത്തിവെച്ചേക്കും. സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളില് സേവനം ലഭിക്കാതെ സാധാരണക്കാര് വലയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സബ്സിഡി പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും അവതാളത്തിലാകും. ദേശീയ പാര്ക്കുകള്, മ്യൂസിയങ്ങള്, പാസ്പോര്ട്ട്, വിസ സേവനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്ത്തനം നിലയ്ക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും.