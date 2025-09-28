International
ചൈനയിൽ മുൻ മന്ത്രിക്ക് കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വധശിക്ഷ
ഷെൻഷെൻ | ചൈനയുടെ മുൻ കൃഷി, ഗ്രാമകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന താങ് റെൻജിയാന് (Tang Renjian) കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജിലിൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2007 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വഹിച്ച വിവിധ പദവികളിലിരുന്ന് താങ് റെൻജിയാൻ, പണമായും സ്വത്തുക്കളായും 268 ദശലക്ഷം യുവാൻ (ഏകദേശം $37.6 ദശലക്ഷം) മൂല്യമുള്ള കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ചാങ്ചുൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പീപ്പിൾസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എന്നാൽ, പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനാൽ വധശിക്ഷ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് (suspended death sentence for two years).
കൈക്കൂലി വിരുദ്ധ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയനാവുകയും സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ആറുമാസത്തിന് ശേഷം, 2024 നവംബറിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് താങ്ങിനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരായ ലി ഷാങ്ഫു, വെയ് ഫെങ്ഹെ എന്നിവർക്കെതിരെ നടന്നതിന് സമാനമായി, താങ്ങിനെതിരായ അന്വേഷണം അസാധാരണമാംവിധം വേഗത്തിലായിരുന്നു.
പോലീസ്, പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ, ജഡ്ജിമാർ എന്നിവർ തികച്ചും വിശ്വസ്തരും, തികച്ചും പരിശുദ്ധരും, തികച്ചും ആശ്രയയോഗ്യരും ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് 2020 മുതൽ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അഴിമതിയാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്നും അത് ഇപ്പോഴും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഷി ജിൻപിംഗ് ജനുവരിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.
താങ് 2017 മുതൽ 2020 വരെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ഗാൻസുവിന്റെ ഗവർണറായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൃഷിമന്ത്രിയായി നിയമിതനായത്.