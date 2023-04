ഫ്ളൈ ദുബൈ വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് തീപിടിച്ചു; യാത്ര തുടരുന്നു

കാഠ്മണ്ഡു | കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് തീപിടിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഇതേതുടർന്ന് വിമാനം ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗിന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ദുബൈയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടു. 169 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത്. തീപിടിച്ച നിലയിൽ വിമാനം പറക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ളൈ ദുബൈയുടെ എ 6 – എഫ് ഇ ഡി ബോയിംഗ് 737 വിമാനത്തിന്റെ ഇടത് എഞ്ചിനാണ് തീപിടിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിമാനത്താവള വക്താവ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിമാനം ദുബൈയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. ദുബൈ സമയം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.07നാണ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.

Fly Dubai plane catches fire on takeoff from Kathmandu airport, tries to land pic.twitter.com/jVaawRlwnV

— Spriter (@Spriter99880) April 24, 2023