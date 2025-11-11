National
ബിഹാറില് അവസാന ഘട്ട പോളിങ് ആരംഭിച്ചു
എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളും വൈകുന്നേരത്തോടെ പുറത്ത് വരും.
പട്ന| ബിഹാറില് അവസാന ഘട്ട പോളിങ് ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ ബൂത്തുകളില് പോളിങ് തുടങ്ങി. വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിവരെയാണ് പോളിങ്.20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഈ ഘട്ടം പോളിങ് നടക്കുന്നത്. 3.7 കോടി വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. 45,339 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുത്. 1302 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്.
ഡല്ഹി സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പോളിങ് ബൂത്തുകളില് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണകക്ഷിയായ എന്ഡിഎയും പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് മത്സരം. വെസ്റ്റ് ചമ്പാരന്, ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരന്, സീതാമര്ഹി, മധുബാനി, സുപോള്, അരാരിയ, കിഷന്ഗഞ്ച് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേതുപോലെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലും മികച്ച പോളിങ് നടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ആദ്യഘട്ടത്തില് 64.66 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പോളിംഗ് ശതമാനമായിരുന്നു ഇത്. പോളിങ്ങിന് പിന്നാലെ എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളും വൈകുന്നേരത്തോടെ പുറത്ത് വരും.
അതേസമയം, വോട്ടര് പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനെതിരായ ഹരജികള് സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിക്കുക.