Connect with us

Kerala

ഇന്ത്യക്ക് 79,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം

കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകള്‍ക്ക് കരുത്തേകുന്നതാണ് കരാര്‍

Published

Dec 29, 2025 11:50 pm |

Last Updated

Dec 29, 2025 11:50 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | 79,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഡിഫന്‍സ് അക്വിസിഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ അംഗീകാരം. കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകള്‍ക്ക് കരുത്തേകുന്നതാണ് കരാര്‍.

കരസേനയ്ക്കായി ഡ്രോണുകള്‍, ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ഡ്രോണുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലോ ലെവല്‍ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റഡാറുകള്‍, എം കെ 2 മിസൈല്‍, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍, ദീര്‍ഘദൂര റോക്കറ്റുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങാനാണ് അനുമതി.

വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേക് ഓഫ് ലാന്‍ഡിങ് റെക്കോര്‍ഡിങ് സംവിധാനം, ആസ്ട്ര എം കെ 2 മിസൈല്‍ തുടങ്ങിയവ സ്വന്തമാവും. നാവിക സേനയ്ക്ക് ടഗുകള്‍, ഹൈ ഫ്രീക്വന്‍സി റേഡിയോ എന്നിവയാണ് വാങ്ങുന്നത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ ഡിഫന്‍സ് അക്വിസിഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയതോടെ വമ്പന്‍ നവീകരണത്തിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ രംഗം വിധേയമാകുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പുടിന്റെ വസതിക്കുനേരെ യുക്രൈന്‍ വ്യോമാക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ടതായി റഷ്യ

Kerala

ഇന്ത്യക്ക് 79,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം

Kerala

വൈദ്യുതി കമ്പിയില്‍ തട്ടി ലോറിക്ക് തീപ്പിടിച്ചു; ലോറിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങള്‍ കത്തി നശിച്ചു

Kerala

സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തില്‍ 60 ശതമാനം വര്‍ധന

Kerala

കരിയാത്തുംപാറ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

ബേക്കലില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്‌; ട്രെയിന്‍ തട്ടിയ ആള്‍ മരിച്ചു

Kerala

കൊട്ടിയൂരില്‍ സ്വയം കഴുത്തു മുറിച്ച് വനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ മധ്യവയസ്‌കനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി