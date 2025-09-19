Connect with us

Kerala

നാദാപുരത്ത് വീടിനു നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; നാടന്‍ ബോംബെന്ന് സൂചന

ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ വീട്ടുകാര്‍ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്.

Published

Sep 19, 2025 10:27 am |

Last Updated

Sep 19, 2025 10:27 am

കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട് നാദാപുരം ചേലക്കാട് വീടിനു നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതായി പരാതി. കണ്ടോത്ത് അമ്മദിന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്കാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. നാടന്‍ ബോംബ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ വീട്ടുകാര്‍ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. നാദാപുരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാലിയേക്കരിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഉപാധികളോടെ ടോള്‍ പിരിവിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി

Uae

റാശിദ് എക്സ്പ്ലോറർ അസംബ്ലി ഘട്ടത്തിലേക്ക്

Ongoing News

നാദാപുരത്ത് വീടിന് നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു

Kerala

നിയമസഭയില്‍ ചോദ്യോത്തര വേളക്കിടെ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

International

ഗസ്സ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രമേയത്തെ യു എന്‍ രക്ഷാസമതിയില്‍ വീണ്ടും വീറ്റോ ചെയ്ത് യു എസ്

Kerala

നാദാപുരത്ത് വീടിനു നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; നാടന്‍ ബോംബെന്ന് സൂചന

Kerala

പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പോകുന്നവര്‍ മൂക്കില്‍ പഞ്ഞിവെച്ച് തിരിച്ചുവരേണ്ട അവസ്ഥ; വിഷയം നിയമസഭയില്‍ ഉന്നതിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല