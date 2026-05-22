പാര്ലമെന്ററി രംഗത്തെ പരിചയസമ്പന്നത; തിരുവഞ്ചൂര് പിന്നിട്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
കോട്ടയം | നിലവിലെ നിയമസഭയില് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രവര്ത്തന പരിചയമുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്. വിദ്യാര്ത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം, ദശാബ്ദങ്ങളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്.
തുടക്കം ക്യാമ്പസില് നിന്ന്: കെ എസ് യു, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംഘടനകളിലൂടെയാണ് തിരുവഞ്ചൂര് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളില് മികച്ച സംഘാടകനായി അദ്ദേഹം പേരെടുത്തു. കെ പി സി സി ജനറല് സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം ദീര്ഘകാലം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1991-ലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. തുടര്ന്ന് അടൂര്, കോട്ടയം മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പലതവണ നിയമസഭയിലെത്തി. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളില് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകള് നടത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായത്.
മുന് യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാരുകളില് സുപ്രധാനമായ വകുപ്പുകള് കൈകാര്യം ചെയ്ത പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആഭ്യന്തരം, റവന്യൂ, വനം, പരിസ്ഥിതി, സിനിമ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയെന്ന നിലയില് ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നല്കി. പ്രത്യേകിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും പോലീസ് നവീകരണ പരിപാടികളും ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സഭയിലെ മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളില് ഒരാളായ തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവും ദീര്ഘകാലത്തെ പാര്ലമെന്ററി പരിചയവും വരും ദിവസങ്ങളില് സഭാ നടപടികള് മാന്യമായും നിഷ്പക്ഷമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബന്ധങ്ങള് സങ്കീര്ണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് സഭാനാഥന്റെ കസേരയില് തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് നിര്ണ്ണായകമാകും.