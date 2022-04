ചെന്നൈ | തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വീണ്ടും വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടറിന് തീ പിടിച്ച് അപകടം. ഉടമ തലനാരിഴക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ ഹൊസൂരിലാണ് സംഭവം.

തീപിടിത്തം പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തിക്ക് ഇടയായി. ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ സൂപ്പര്‍വൈസറായ ഉടമ സതീഷ് കുമാര്‍ ഹൊസൂര്‍ സ്വദേശിയാണ്. സീറ്റിന്റെ അടിയില്‍ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തീ ഉയരുകയും സതീഷ് ചാടിയിറങ്ങുകയുമായിരുന്നു. ആളുകള്‍ തീ കെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്‌കൂട്ടര്‍ കത്തിയമര്‍ന്നിരുന്നു.

Yet another fire incident involving an Okinawa electric scooter, this time, in Hosur, Tamil Nadu. Started emitting smoke on the move; rider made a lucky escape. This is a Praise Pro, the same e-scooter that was recalled by Okinawa on April 16.

