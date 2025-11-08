National
പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ടിന്റെ കേരളത്തിലെ 67 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കള് ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടി
ഇതുവരെ 129 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്.
ന്യൂഡല്ഹി | പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ടിന്റെ കേരളത്തിലെ ഗ്രീന് വാലി അക്കാദമി അടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. 67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്താണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്ഡിപിഐയുടെ ഭൂമിയും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പന്തളത്തെ എജുക്കേഷന് ആന്ഡ് കള്ച്ചര് ട്രസ്റ്റ്, വയനാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിക് സെന്റര് ട്രസ്റ്റ്, ആലുവയിലെ പെരിയാര്വാലി ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റ്, പാലക്കാട് വള്ളുവനാടന് ട്രസ്റ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ 129 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്.2022 ലാണ് പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിരോധിക്കുന്നത് . 5 വര്ഷത്തേക്കാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യസുരക്ഷ, ക്രമസമാധാനം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണു നടപടി.പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ടിന്റെ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡിയും എന്ഐഎയും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോള് ഈ നടപടിയെന്നാണ് അറിയുന്നത്.