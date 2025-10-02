Connect with us

Kerala

ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായിക രാഖി സാവിത്രി അന്തരിച്ചു

സംസ്‌കാരം ശനിയാഴ്ച കടമ്പനാട് സ്വവസതിയില്‍.

Published

Oct 02, 2025 12:56 pm |

Last Updated

Oct 02, 2025 12:56 pm

തിരുവനന്തപുരം| ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായിക കടമ്പനാട് കാടുവിള പുത്തന്‍ വീട്ടില്‍ രാഖി സാവിത്രി അന്തരിച്ചു. 49 വയസായിരുന്നു. സംസ്‌കാരം ശനിയാഴ്ച കടമ്പനാട് സ്വവസതിയില്‍.

നാടന്‍ പാട്ട് കലകാരന്‍ ജയചന്ദ്രന്‍ കടമ്പനാട് ആണ് ഭര്‍ത്താവ്. മകള്‍: ഗൗരി

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്വര്‍ണ്ണപാളി വിവാദം; അടിയന്തര യോഗം ചേരാന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്

Kerala

വ്യാജ ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷന്‍ തട്ടിപ്പ്; ഏഴ് പരാതികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി

Business

യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള പ്രവാസികളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ട് ഫൈനാൻസ് വേൾഡ്; എം എ യൂസഫലി ഒന്നാമത്

National

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഗാന്ധിയുടെ സംഭാവന അവിസ്മരണീയം; ഗാന്ധിജിയെ പുകഴ്ത്തി മോഹന്‍ ഭാഗവത്      

Kerala

ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായിക രാഖി സാവിത്രി അന്തരിച്ചു

Kerala

മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിഷേധം; കണ്ണൂരില്‍ കെ പി മോഹനന്‍ എംഎല്‍എയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് നാട്ടുകാര്‍

Kerala

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വ്യാപക പണപ്പിരിവ് നടത്തിയതായി ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി