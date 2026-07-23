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Qatar

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില  ബാരലിന് 96 ഡോളർ കടന്നു

2026 ജൂണിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിലെത്തി

Published

Jul 23, 2026 2:50 pm |

Last Updated

Jul 23, 2026 2:50 pm

ദോഹ|പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണികളെ പിടിച്ചുലച്ചതോടെ എണ്ണവില ആറ് ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. ഇറാനിൽ അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയതിനും ചെങ്കടലിൽ യെമന്റെ ഹൂത്തികൾ എണ്ണ ടാങ്കറുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനും ശേഷം ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് രണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന് 96 ഡോളറിലെത്തി.

ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് 1.93 ഡോളർ അഥവാ 2.05 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 96 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. അതേസമയം, വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) 1.41 ഡോളർ അഥവാ 1.62 ശതമാനം ഉയർന്ന് 88.24 ഡോളറിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ എണ്ണവില മൂന്ന്  ശതമാനത്തിലധികമാണ്  ഉയർന്നത്.

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർദ്ധിക്കുന്നതും ചെങ്കടലിൽ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുള്ള മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങളും  ബാബ് എൽ-മണ്ടേബ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ വിതരണ  ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചതാണ് വില വർദ്ധനവിന് കാരണം.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും “പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടി”യെന്നും ഗാർഡുകൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇറാനുമായി ഏകോപനമില്ലാതെ ടാങ്കറുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ പുറത്തുപോകാനോ അനുവാദമില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Content Highlights:
Global oil prices surged to a six-week high with Brent crude reaching $96 per barrel due to rising Middle East conflicts. US strikes in Iran and Houthi attacks on Red Sea tankers triggered widespread supply disruption fears. Iran’s Guards claimed full control and closure of the Strait of Hormuz.

 

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പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില  ബാരലിന് 96 ഡോളർ കടന്നു

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