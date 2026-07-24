Kerala
കാന്സര് രോഗികള്ക്കായുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നിര്ത്തലാക്കി
കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളില് കാന്സര് രോഗികള്ക്ക് നല്കിയിരുന്ന സൗജന്യയാത്ര 'ഹാപ്പി ലോങ് ലൈഫ്' പദ്ധതി യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നിര്ത്തലാക്കിയെന്ന് സിപിഎം.
തിരുവനന്തപുരം | കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളില് കാന്സര് രോഗികള്ക്ക് നല്കിയിരുന്ന സൗജന്യയാത്ര ‘ഹാപ്പി ലോങ് ലൈഫ്’ പദ്ധതി യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നിര്ത്തലാക്കിയെന്ന് സിപിഎം. ഓര്ഡിനറി മുതല് സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ബസുകളില് അനുവദിച്ച സൗജന്യയാത്രയും അതോടൊപ്പം രോഗിക്ക് ബസില് സീറ്റും ഉറപ്പു നല്കിയതാണ് ഇപ്പോള് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു.
ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഹാപ്പി ലോങ് ലൈഫ് കാര്ഡുകള് നല്കിയിരുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷ നല്കി പുതുക്കണം. യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്ന ശേഷം പുതുക്കി നല്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികള് നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പുതിയതായി അപേക്ഷിക്കുന്നവര്ക്ക് കാര്ഡ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.
അതേ സമയം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് കാര്ഡ് അച്ചടിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് കെ എസ് ആര് ടി സി നല്കുന്നത്.
Content Highlights: CPM alleged the UDF government scrapped the KSRTC Happy Long Life free travel scheme for cancer patients. The scheme provided free rides and guaranteed seats from ordinary to superfast buses. KSRTC clarified that card issuance was delayed due to technical reasons in printing cards.