Kerala
കണ്ണൂരിലെ എസ്എഫ്ഐ മാര്ച്ച്: ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉള്പ്പെടെ 2000ത്തിലേറെ പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസ്
റോഡ് കയ്യേറി തടസം സൃഷ്ടിച്ചതിനും പൊതുമുതല് നശിപ്പിച്ചതിനുമാണ് കേസ്
കണ്ണൂര്|വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരായ ഡല്ഹി പോലീസിന്റെ നടപടിയില് പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരില് ഇന്നലെ നടന്ന എസ്എഫ്ഐ മാര്ച്ചില് പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. എസ്എഫ്ഐ കണ്ണൂര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉള്പ്പെടെ 2000ത്തിലേറെ പേര്ക്കെതിരെയാണ് കേസ്. പൊതു റോഡ് കയ്യേറി തടസം സൃഷ്ടിച്ചതിനും പൊതുമുതല് നശിപ്പിച്ചതിനുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജലപീരങ്കി വാഹനത്തിന് കേടുപാട് വരുത്തിയതില് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഏഴ് പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരായ ഡല്ഹി പോലീസ് നടപടിയില് സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജന്തര് മന്തറില് സിജെപി പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില് എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചുകള് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മാര്ച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
Content Highlights:
Kannur police registered cases against over 2,000 SFI workers following a protest march against Delhi Police action on students. Non-bailable charges were filed against seven persons for damaging a water cannon vehicle. SFI organized statewide protests demanding the resignation of Union Education Minister.