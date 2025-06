ചാറ്റ് ജിപിടി പണിമുടക്കി; ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ചാറ്റ്ബോട്ട് നിശ്ചലം

ന്യൂഡൽഹി | ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ എ ഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് ചാറ്റ്ജിപിടി ആഗോളതലത്തിൽ പണിമുടക്കി. ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സേവനം ലഭ്യമല്ലാതായി.

തത്സമയ നിരീക്ഷണ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഡൗൺ ഡിറ്റക്ടർ (Downdetector) അനുസരിച്ച്, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി തകരാർ സംബന്ധിച്ച ഉപയോക്തൃ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 800 പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളിൽ 88 ശതമാനവും ചാറ്റ്ബോട്ട് ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 8 ശതമാനം പേർ മൊബൈൽ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും 3 ശതമാനം പേർ എ പി ഐ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉപയോക്താക്കൾക്ക് “Hmm…something seems to have gone wrong” എന്നും “A network error occurred. Please check your connection and try again” എന്നുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ച് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ തടസ്സം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ഉപയോക്താക്കൾ മീമുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓപ്പൺ എ ഐ അവരുടെ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റസ് പേജിൽ തകരാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ജിപിടിയെയും അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ്-ടു-വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സോറയെയും ഇത് ബാധിച്ചുവെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.