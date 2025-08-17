Connect with us

Kerala

ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനിടെ കാറപകടം; പരുക്കേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനില്‍ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനിടെ കാര്‍ പാഞ്ഞുകയറി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയടക്കം അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

Published

Aug 17, 2025 11:55 pm |

Last Updated

Aug 17, 2025 11:55 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു. വഞ്ചുവം പുത്തന്‍കരിക്കകം വീട്ടില്‍ മുഹമ്മദ് ഷാഫി (ബാദുഷ-42) ആണ് മരിച്ചത്.കഴിഞ്ഞ 10ന് തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനില്‍ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനിടെ കാര്‍ പാഞ്ഞുകയറി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയടക്കം അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

ഷാഫിയെ കൂടാതെ ഫുട്പാത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഓട്ടോസ്റ്റാന്‍ഡിലെ ഡ്രൈവര്‍മാരായ കണ്ണമ്മൂല സ്വദേശി സുരേന്ദ്രന്‍, കാല്‍നടക്കാരിയായ മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി ശ്രീപ്രിയ, ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി ആഞ്ജനേയന്‍ എന്നിവര്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനിടെ കാറപകടം; പരുക്കേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

Kerala

തഫ്സീറുല്‍ ജലാലൈനി; പണ്ഡിത ശില്‍പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

കനത്ത മഴ; തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധി;ഓണപ്പരീക്ഷ മാറ്റി

Kerala

തിരുവല്ലയില്‍ രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് കൂടി സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ സ്ത്രീയെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

സി പി രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്‍ ഡി എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥി

Kerala

അസംബ്ലിക്കിടെ കാലുകൊണ്ട് ചരല്‍ നീക്കി; അധ്യാപകന്റെ മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കര്‍ണപുടത്തിന് പരുക്കേറ്റു