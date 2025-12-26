Kerala
കൊയിലാണ്ടിയില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ബസ് ലോറിയുടെ പിന്നില് ഇടിച്ച് അപകടം; 18 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള തീര്ത്ഥാടകരാണ് ബസില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരുക്കേറ്റവരില് ഭൂരിഭാഗം പേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ്.
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി തിരുവങ്ങൂരില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ബസ് നിര്ത്തിയിട്ട ലോറിയുടെ പിന്നില് ഇടിച്ചു അപകടം. അപകടത്തില് 18 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. ശബരിമല ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകുന്ന തീര്ത്ഥാടകരുടെ ബസ്സാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള തീര്ത്ഥാടകരാണ് ബസില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരുക്കേറ്റവരില് ഭൂരിഭാഗം പേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് അപകടം.
കര്ണാടക രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ബസ് റോഡില് നിര്ത്തിയിട്ട ലോറിയുടെ പിന്നില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ശക്തിയില് ബസിന്റെ മുന്ഭാഗം ഭാഗികമായി തകര്ന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പാലാ നഗരസഭാധ്യക്ഷയായി ദിയ പുളിക്കക്കണ്ടം ചുമതലയേറ്റു
Kerala
ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയില് സിപിഎം ചെയര്പേഴ്സണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Kerala
വയനാട് തിരുനെല്ലിയില് കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
കൊയിലാണ്ടിയില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ബസ് ലോറിയുടെ പിന്നില് ഇടിച്ച് അപകടം; 18 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
National
മൈസൂര് കൊട്ടാരത്തിനടുത്ത് ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബലൂണ് കച്ചവടക്കാരന് മരിച്ചു
International
കാനഡയില് ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥി വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala