ബിര്‍ഭും| പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ കാണാതായ അഞ്ച് വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം അയല്‍വാസിയുടെ വീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബിര്‍ഭും ജില്ലയില്‍ ശാന്തിനികേതനിലെ മോള്‍ഡംഗ ഗ്രാമത്തിലെ തളിപ്പാറ മേഖലയിലാണ് സംഭവം. കാണാതായി രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.സംഭവത്തില്‍ അയല്‍ക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

#Birbhum district under #Shantiniketan PS area . One dead body of a minor was recovered from a roof top of his relatives House since he was missing from 17 Sept . Angry villagers vandalised the house and set the house on fire after local Police took away the dead body for PM . pic.twitter.com/jKhZJHdZ6u

— Syeda Shabana (@ShabanaANI2) September 20, 2022