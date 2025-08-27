Connect with us

Kerala

ബൈക്ക് വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊന്മുടിയില്‍ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

ആര്യനാട് കുന്നുനട സ്വദേശി അബ്ദുള്‍ വാഹീദി(62)ന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്

Published

Aug 27, 2025 11:09 pm |

Last Updated

Aug 27, 2025 11:09 pm

തിരുവനന്തപുരം | ബൈക്കും ചെരിപ്പും വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. പൊന്മുടിയില്‍ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ ആര്യനാട് കുന്നുനട സ്വദേശി അബ്ദുള്‍ വാഹീദി(62)ന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

പൊന്മുടിയിലേക്ക് വന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ വഴിയരികില്‍ ബൈക്കും ചെരുപ്പും കിടക്കുന്നത് കണ്ട് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊന്മുടി മലമുകളില്‍ 22ാം വളവിന് സമീപം കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയെന്ന സൂചന ലഭിച്ച പോലീസ് സമീപത്ത് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണും ബാങ്ക് രേഖകളും ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ നിന്നാണ് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

പിന്നാലെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഫോറസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് നടത്തിയ തെരച്ചിലില്‍ കാട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. പിന്നാലെ വിതുര യൂണിറ്റില്‍ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റില്‍നിന്നും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് എത്തിയാണ് റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്‍ 200 അടിയോളം താഴ്ചയില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം മുകളിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വീട്ടില്‍ നിന്ന് രാവിലെ കാണാതായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാനിരിക്കെയാണ് മരണവാര്‍ത്ത എത്തുന്നത്.

(ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരമല്ല. അത്തരം തോന്നല്‍ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ കൗണ്‍സലിംഗ് പിന്തുണക്കായി ഈ നമ്പറുകളില്‍ വിളിക്കാം 1056, 0471- 2552056)

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മണ്ണാര്‍ക്കാട് കല്ലന്‍പാറയില്‍ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചിറക്കി

Kerala

ബൈക്ക് വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊന്മുടിയില്‍ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

National

14 ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ നൽകി

Kerala

കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖല അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൈയ്യിൽ

Kerala

17 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

National

​2030-ലെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ബിഡ് സമർപ്പണത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

International

യു എസിൽ സ്കൂളിൽ വെടിവെപ്പ്; മൂന്ന് മരണം; 20 പേർക്ക് പരുക്ക്