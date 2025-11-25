Kerala
മലപ്പുറം കരുളായിയില് കാട്ടാന ആക്രമണം; ആദിവാസി യുവാവിന് പരുക്ക്
മണ്ണള നഗറിലെ ബാലന് എന്നയാള്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. കരുളായി വനത്തില് വച്ചാണ് ആന ആക്രമിച്ചത്.
Latest
Kerala
മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്
local body election 2025
സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി
National
യു പിയില് എസ് ഐ ആര് ജോലിക്കിടെ ബി എല് ഒ ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു
Kerala
ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്കരണം: റിപോര്ട്ട് തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
Eranakulam
കൊച്ചിയില് വീട് പൊളിക്കുന്നതിനിടെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
മലപ്പുറം കരുളായിയില് കാട്ടാന ആക്രമണം; ആദിവാസി യുവാവിന് പരുക്ക്
Kerala