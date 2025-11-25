Connect with us

Kerala

മലപ്പുറം കരുളായിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ആദിവാസി യുവാവിന് പരുക്ക്

മണ്ണള നഗറിലെ ബാലന്‍ എന്നയാള്‍ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. കരുളായി വനത്തില്‍ വച്ചാണ് ആന ആക്രമിച്ചത്.

Published

Nov 25, 2025 4:38 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 4:38 pm

മലപ്പുറം | കരുളായിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ ആദിവാസി യുവാവിന് പരുക്കേറ്റു. മണ്ണള നഗറിലെ ബാലന്‍ എന്നയാള്‍ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

കരുളായി വനത്തില്‍ വച്ചാണ് ആന ആക്രമിച്ചത്.

പരുക്കേറ്റ ബാലനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍

local body election 2025

സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി

National

യു പിയില്‍ എസ് ഐ ആര്‍ ജോലിക്കിടെ ബി എല്‍ ഒ ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു

Kerala

ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്‌കരണം: റിപോര്‍ട്ട് തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Eranakulam

കൊച്ചിയില്‍ വീട് പൊളിക്കുന്നതിനിടെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

മലപ്പുറം കരുളായിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ആദിവാസി യുവാവിന് പരുക്ക്

Kerala

എസ് എസ് കെ ഫണ്ട് ഉടന്‍ അനുവദിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചതായി മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി