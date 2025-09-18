Kerala
ബിജെപി ദേശീയ കൗണ്സില് അംഗം ചേറ്റൂര് ബാലകൃഷ്ണന് അന്തരിച്ചു
ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്, കോഴിക്കോട് ജില്ല അധ്യക്ഷന് എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്| ബിജെപി ദേശീയ കൗണ്സില് അംഗവും മുതിര്ന്ന നേതാവുമായ ചേറ്റൂര് ബാലകൃഷ്ണന് അന്തരിച്ചു. 80 വയസ്സായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരിയിലെ വീട്ടില് വാര്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്, കോഴിക്കോട് ജില്ല അധ്യക്ഷന് എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പില് നടക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ചിത്തിരപുരത്ത് അനധികൃത നിര്മ്മാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് രണ്ട് തൊഴിലാളികള് മരിച്ച സംഭവം; റിസോര്ട്ട് സൂപ്പര്വൈസര് കസ്റ്റഡിയില്
Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: 11കാരിയ്ക്ക് രോഗമുക്തി; ആശുപത്രി വിട്ടു
Kerala
രാഹുലിനൊപ്പം സോണിയാഗാന്ധി നാളെ വയനാട്ടില്
Kerala
ബിജെപി ദേശീയ കൗണ്സില് അംഗം ചേറ്റൂര് ബാലകൃഷ്ണന് അന്തരിച്ചു
Kerala
സര്ക്കാറിനെതിരെ കേസ് നടത്താന് സര്വകലാശാലകളോട് 11 ലക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവര്ണര്
Kerala
മധുരയില് നിന്നു കാണാതായവര് തിരുവനന്തപുരത്ത് മരിച്ച നിലയില്
Kerala