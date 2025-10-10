Kerala
മലപ്പുറത്ത് വയോധികനെ പുഴയില് മുക്കി കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ച സംഭവം; പ്രതി അറസ്റ്റില്
മലപ്പുറം കൂറ്റമ്പാറ സ്വദേശി അബ്ദുസല്മാനെയാണ് പൂക്കോട്ടും പാടം പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
മലപ്പുറം| മലപ്പുറത്ത് മീന് പിടിക്കുന്നതിനിടെ വയോധികനെ പുഴയില് മുക്കി കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില് പ്രതി അറസ്റ്റില്. മലപ്പുറം കൂറ്റമ്പാറ സ്വദേശി അബ്ദുസല്മാനെയാണ് പൂക്കോട്ടും പാടം പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറരയോടെ മലപ്പുറം ചെറായി കെട്ടുങ്ങലിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.
ചെറായി സ്വദേശി കുഞ്ഞാലി(70)യെയാണ് അബ്ദുസല്മാന് പുഴയില് മുക്കി കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ചത്. മീന് പിടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ വാക്കുതര്ക്കത്തിനിടയില് സല്മാന് കുഞ്ഞാലിയെ പുഴയില് മുക്കി കൊല്ലാന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് കേസെടുത്ത പൂക്കോട്ടും പാടം പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
'നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കരുണ വേണം'; കടുപ്പം വേണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ നിർദേശം
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദം; തിരിമറി നടന്നെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Kerala
മലപ്പുറത്ത് വയോധികനെ പുഴയില് മുക്കി കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ച സംഭവം; പ്രതി അറസ്റ്റില്
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗള്ഫ് പര്യടനം; അനുമതി നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്രം
National
ഹൃദയാഘാതം; നടനും പ്രഫഷണല് ബോഡി ബില്ഡറുമായ വരീന്ദര് സിങ് ഗുമന് അന്തരിച്ചു
National
അയോധ്യയില് വീടിനുള്ളില് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പടെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു
Kerala