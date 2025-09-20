Connect with us

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: കോഴിക്കോട് ഇന്നലെ മരിച്ച ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയുടെ സഹജീവനക്കാരനും മരിച്ചത് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ

ഇരുവരും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പന്നിയങ്കരയിലെ ഹോട്ടൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അടപ്പിച്ചു

Published

Sep 20, 2025 3:35 pm |

Last Updated

Sep 20, 2025 3:35 pm

കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഇന്നലെ മരിച്ച ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരന്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ശശി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ഇരുവരും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പന്നിയങ്കരയിലെ ഹോട്ടൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അടപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.

മസ്തിഷ്ക ജ്വര ലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചാവക്കാട് മണത്തല മലബാരി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ മകൻ റഹീം ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച അബോധാവസ്ഥയിലായ റഹീമിനെ അയൽവാസികളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. റഹീമിന് രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. റഹീമും ശശിയും ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഞ്ചും മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രോഗിയുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. രോഗികൾ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുഴക്കുന്നത്. ഉറവിടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രമങ്ങളും കൂട്ടായം പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: കോഴിക്കോട് ഇന്നലെ മരിച്ച ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയുടെ സഹജീവനക്കാരനും മരിച്ചത് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ

National

ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന തീഗോളം; ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ സൈബര്‍ ആക്രമണം; പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

ബിജെപി കൗണ്‍സിലറുടെ മരണം; റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുനേരെ ആക്രമണം

Kerala

കാട്ടാക്കട കുന്നത്തുകാലില്‍ തൊഴിലുറപ്പിനിടെ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണു; രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കോട്ടയം ആര്‍പ്പൂക്കര സ്‌കൂളിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തുനിന്ന് തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളും അസ്ഥികഷ്ണങ്ങളും കണ്ടെത്തി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലറായ ബി ജെ പി നേതാവ് ജീവനൊടുക്കി