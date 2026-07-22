Kerala
രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ടർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു
തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ് ദേവാനന്ദ്.
ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴയിൽ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ടർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. മണ്ണഞ്ചേരി കാരുണ്യ ആശുപത്രിലെ ഡോ ദേവാനന്ദ് (74)ആണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ് ദേവാനന്ദ്.
Content Highlights:
A 74-year-old doctor tragically collapsed and died while examining a patient in Alappuzha. The deceased has been identified as Dr. Devanand from Thrissur. The incident occurred at Karunya Hospital in Mannanchery during a routine medical consultation.
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