Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷാജിയാണ് മരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്| സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം മരണം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാള് മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. മലപ്പുറം ചേലമ്പ്ര സ്വദേശിയായ ഷാജി (47) ആണ് മരിച്ചത്. ഷാജിയുടെ മരണമടക്കം ഒരു മാസത്തിനിടെ അമീബിക് മസിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ആറു പേര് മരിച്ചെന്നാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.
എന്നാല് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് ഈ വര്ഷം രണ്ടുപേര് മാത്രമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 12പേരുടെ മരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം മൂലമാണെന്ന സംശയമാണെന്നാണ് അധികൃതര് പറയുന്നത്. 18പേര്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 34 പേര്ക്ക് രോഗം സംശയിക്കുന്നതായും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്കിലെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തില് അധികൃതര് വ്യക്തതവരുത്തേണ്ടതാണ്.