പഞ്ചാബ് | വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അധികാര വടംവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരുടെ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് തന്ത്രപരമായി പിന്മാറി പി സി സി അധ്യക്ഷന്‍ നവ്‌ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈമാന്‍ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റെ ഒഴിഞ്ഞുമാറല്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങളാണ് പഞ്ചാബിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുക എന്നായിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റെ മറുപടി.

#WATCH | People of Punjab will decide who will be the CM. Who told you that the (Congress) high command will make the CM?: Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/AXC0yFWARj

— ANI (@ANI) January 11, 2022