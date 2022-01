'ഓ മിത്രോം ഒമിക്രോണിനേക്കാള്‍ അപകടകാരി '; മോദിയെ പരിഹസിച്ച് തരൂര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി | പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘മിത്രോം’ അഭിസംബോധനയെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍. ഓ മിത്രോം ഒമിക്രോണിനെക്കാള്‍ ഏറെ അപകടകരമാണെന്ന് തരൂര്‍ പരിഹസിച്ചത്.

ഒമിക്രോണിനേക്കാള്‍ വളരെയധികം അപകടകരമാണ് ഓ മിത്രോം. ധ്രൂവീകരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിദ്വേഷവും മതഭ്രാന്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനക്കെതിരായ വഞ്ചനാപരമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ് നമ്മള്‍ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ വൈറസിന് മിതമായ വകഭേദങ്ങളില്ല- തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Far more dangerous than #Omicron is “O Mitron”! We are measuring the consequences of the latter every day in increased polarisation, promotion of hatred & bigotry, insidious assaults on the Constitution & the weakening of our democracy. There is no “milder variant” of this virus.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 31, 2022