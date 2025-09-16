Kerala
മലപ്പുറത്ത് വീട്ടില് നിന്നും 20 എയര് ഗണ്ണുകളും മൂന്ന് റൈഫിളുകളും കണ്ടെടുത്തു; വീട്ടുടമസ്ഥന് അറസ്റ്റില്
പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന
മലപ്പുറം | എടവണ്ണയില് ഒരു വീട്ടില് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ഇരുപത് എയര് ഗണ്ണുകളും മൂന്ന് റൈഫിളുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിന് പുറമെ 200ലധികം വെടിയുണ്ടകളും 40 പെലറ്റ് ബോക്സും കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില് വീട്ടുടമസ്ഥന് ഉണ്ണിക്കമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഇത്രയധികം ആയുധങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസന്സ് ഉണ്ണിക്കമദിന് ഇല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് . വീടിന്റെ മുകള് ഭാഗത്ത് നടത്തിയ ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയില് ഒരു റൈഫിളും 40 തിരകളും ഒരു ഗണ്ണും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ വീടിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഷട്ടറിട്ട ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വന് ആയുധ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്.
ഇവ എവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചു എന്ന കാര്യത്തില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്താലെ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭിക്കുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു