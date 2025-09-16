Connect with us

Kerala

ഹണി ട്രാപ്പ് കേസ് ജയേഷ് പോക്‌സോ കേസിലും പ്രതി

കേസിന്റെ വിചാരണ ഇപ്പോഴും കോടതിയില്‍ നടക്കുകയാണ്

Published

Sep 16, 2025 10:00 pm |

Last Updated

Sep 16, 2025 10:01 pm

പത്തനംതിട്ട |  ആന്താലിമണ്ണില്‍ ഹണി ട്രാപ്പിലെ പ്രതി നേരത്തെ പോക്‌സോ കേസിലും പ്രതി.
കോയിപ്രം പുല്ലാട് കുറവന്‍കുഴി ആന്താലിമണ്‍ ജയേഷ്, ഭാര്യ രശ്മി എന്നിവരാണ് യുവാക്കളെ അതിക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയും സൈക്കോ മാതൃകയില്‍ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ റിമാന്‍ഡിലുള്ളത്.

2016 ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പോക്സോ കേസില്‍ ജയേഷ് പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിക്കുനേരെയുണ്ടായ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിലാണ് ഇയാള്‍ പ്രതിയായിരിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ വിചാരണ ഇപ്പോഴും കോടതിയില്‍ നടക്കുകയാണ്. ഹണി ട്രാപ്പ് കേസ് തിരുവല്ല ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പൊലിസ് മേധാവി ആര്‍ ആനന്ദ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഹണി ട്രാപ്പ് കേസ് ജയേഷ് പോക്‌സോ കേസിലും പ്രതി

National

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ മസൂദ് അസറിന്റെ കുടുംബം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സമ്മതിച്ച് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടന

Kerala

പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസുകള്‍ വരുന്നത് സ്വാഭാവികം, അവരെയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിലിട്ട് മര്‍ദ്ദിക്കാമോ ?; മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി രാഹുല്‍

National

ഇന്ത്യ - യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ച: പോസിറ്റീവെന്ന് വിലയിരുത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളും

Ongoing News

എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ചെങ്ങറയില്‍ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുന്നു; സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Kerala

കോഴിക്കോട് അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയെ ആക്രമിച്ച മാല കവര്‍ന്ന പ്രതി പിടിയില്‍