National
പുടിന് പിന്നാലെ സെലന്സ്കിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; സന്ദര്ശന തീയതികള് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ച തുടങ്ങി
റഷ്യ-യുക്രൈന് സംഘര്ഷത്തില് ഇന്ത്യ കാഴ്ചക്കാരല്ലെന്ന് പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ന്യൂഡല്ഹി | റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിന് പിന്നാലെ യുക്രൈന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് സെലന്സ്കിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്. സന്ദര്ശന തീയതികള് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യ-യുക്രൈന് സംഘര്ഷത്തില് ഇന്ത്യ കാഴ്ചക്കാരല്ലെന്ന് പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സംഘര്ഷത്തില് പക്ഷം പിടിക്കാതെ ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും ചേര്ത്തുനിര്ത്തുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ഫുജൈറയില് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ വാളുമായി യുവതി; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ നടപടി
National
ഇന്ഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: 'കണക്കുകൂട്ടലുകള് പിഴച്ചു'; കുറ്റസമ്മതവുമായി സി ഇ ഒ
National
പുടിന് പിന്നാലെ സെലന്സ്കിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; സന്ദര്ശന തീയതികള് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ച തുടങ്ങി
National
സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കുന്നത് തുടര്ന്ന് ഇന്ഡിഗോ; ഇന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള അഞ്ച് വിമാനങ്ങള്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്ക് പിന്നില് അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘം; എസ് ഐ ടിക്ക് കത്ത് നല്കി ചെന്നിത്തല
National
ഗോവ തീപിടുത്തം: അനുശോചിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം
Kerala