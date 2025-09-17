Kerala
ആലപ്പുഴയില് യുവതിയെ തീകൊളുത്തി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
ഒളവപ്പറമ്പില് സൗമൃ (35) ആണ് മരിച്ചത്.
ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴ കാളാത്ത് ഗംഗാ ലൈബ്രറിക്ക് സമീപം യുവതിയെ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ഒളവപ്പറമ്പില് സൗമൃ (35) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. സൗമ്യ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് വെച്ചാണ് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്.
സൗമ്യ ഭര്ത്താവുമായി വേര്പിരിഞ്ഞ് കഴിയുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളും 12 വയസുകാരിയായ മകളുമൊത്തായിരുന്നു സൗമ്യവാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
